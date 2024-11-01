Se ha declarado un gran incendio en la base aérea de RAF Fairford en Gloucestershire, con varios equipos de bomberos trabajando en el lugar. [eng]

Se ha declarado un incendio en una base aérea de Gloucestershire, actualmente utilizada por el ejército estadounidense. Varios equipos de emergencia se movilizaron para sofocar el fuego en la base de la RAF Fairford en la madrugada del domingo. Las imágenes del lugar sugieren que el techo del edificio se derrumbó. No se han reportado heridos ni daños en aeronaves de la RAF, aunque se desconoce el estado del equipo estadounidense. El Gobierno estadounidense autorizó a la Fuerza Aérea estadounidense a utilizar la base de la RAF Fairford, [eng]