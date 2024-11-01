edición general
14 meneos
39 clics
Se ha declarado un gran incendio en la base aérea de RAF Fairford en Gloucestershire, con varios equipos de bomberos trabajando en el lugar. [eng]

Se ha declarado un gran incendio en la base aérea de RAF Fairford en Gloucestershire, con varios equipos de bomberos trabajando en el lugar. [eng]

Se ha declarado un incendio en una base aérea de Gloucestershire, actualmente utilizada por el ejército estadounidense. Varios equipos de emergencia se movilizaron para sofocar el fuego en la base de la RAF Fairford en la madrugada del domingo. Las imágenes del lugar sugieren que el techo del edificio se derrumbó. No se han reportado heridos ni daños en aeronaves de la RAF, aunque se desconoce el estado del equipo estadounidense. El Gobierno estadounidense autorizó a la Fuerza Aérea estadounidense a utilizar la base de la RAF Fairford, [eng]

| etiquetas: raf fairford , base , iran , usa
13 1 0 K 213 actualidad
6 comentarios
13 1 0 K 213 actualidad
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Concretamente, en la lavandería de la base aérea. Se deben respetar las sagradas costumbres.
8 K 123
woody_alien #4 woody_alien
#1 Joder, pues les pasa por ser unos guarros y emplear el muelle de descarga de camiones como lavandería :troll:  media
0 K 12
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
#4 La ropa recién lavada sale directamente desde la lavadora hasta el camión de reparto por el muelle de descarga. Está todo muy bien pensado para cumplir con las sagradas costumbres :troll:
1 K 35
makinavaja #2 makinavaja
Ya no se hacen las lavanderías como antes...
2 K 49
TooBased #3 TooBased
Fumata negra. Han elegido a un nuevo Epstein.
0 K 20
cocolisto #6 cocolisto
No hay nada como una buena chasca tipo fallas.
0 K 20

menéame