Guijuelo rebaja las exigencias de calidad del jamón ibérico y se enfrenta a las otras tres denominaciones de origen

Guerra abierta entre las denominaciones de origen de los jamones ibéricos. La decisión de Guijuelo de permitir la venta de productos de cerdos con solo un 50% de raza ibérica ha provocado un fuerte malestar en las otras tres denominaciones existentes en España: Jabugo, Los Pedroches y Dehesa de Extremadura. Las tres han llevado a cabo en los últimos años reformas en sus pliegos de condiciones, que tuvieron que ser refrendadas por Bruselas, para exigir una pureza racial del 100% y están estudiando ahora la presentación de recursos de alzada tras