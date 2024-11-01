edición general
Guijuelo rebaja las exigencias de calidad del jamón ibérico y se enfrenta a las otras tres denominaciones de origen

Guerra abierta entre las denominaciones de origen de los jamones ibéricos. La decisión de Guijuelo de permitir la venta de productos de cerdos con solo un 50% de raza ibérica ha provocado un fuerte malestar en las otras tres denominaciones existentes en España: Jabugo, Los Pedroches y Dehesa de Extremadura. Las tres han llevado a cabo en los últimos años reformas en sus pliegos de condiciones, que tuvieron que ser refrendadas por Bruselas, para exigir una pureza racial del 100% y están estudiando ahora la presentación de recursos de alzada tras

Asimismov #1 Asimismov *
Ya sólo podemos cantar: M'encabrona, M'encabrona.
#5 harverto
¿Guijuelo ahora está en Chile?
alpoza #2 alpoza
Les permitieron llamar jamón ibérico a lo que no era 100% ibérico, pues ahora a ...
#3 k3ym4n
Si no es 100% ibérico por qué se debería llamar ibérico ?
elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
Se nos jodió el invento!...
#6 trasparente
De verdad que no entiendo el problema. Yo soy cliente online de Los Pedroches. Siempre compro ibérico 100%, pero en la misma web tienen "ibérico 50%", es decir, que uno de los progenitores es duroc ¿No es esto mismo lo que quieren hacer en Guijuelo?
#7 parladoiro *
#6 si, pero el proceso fue acelerado respecto a las otras DOP: agroinformacion.com/guijuelo-abre-la-puerta-a-certificar-jamones-y-pal
