Guía para no perderte con el pasaporte covid  

¿Cuándo entra en vigor?, ¿y si no estoy vacunado?, ¿me vale la PCR? El 'Certificado digital Covid de la UE', nombre oficial elegido por Bruselas, será interoperable, se expedirá de forma gratuita, en inglés y en el idioma oficial del país y no podrá tener un uso que discrimine a aquellas personas que no se hayan inoculado aún ninguna de las vacunas, ya sea por haberla rechazado o por no haber sido llamado a vacunarse todavía. Sin cuarentenas o medidas adicionales | Las PCR no serán gratuitas | En formato digital y en papel.