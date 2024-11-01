Guerra Oriente Medio | IRÁN denuncia una violación de la tregua y detiene petroleros en Ormuz | RTVE  

Irán ha denunciado una violación del alto el fuego tras derribar esta tarde un dron en el sur del país. Advierte de que darán una respuesta contundente a Estados Unidos e Israel si hay más ataques. Además, el régimen de Teherán ha anunciado que volverá a bloquear el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, uno de los aspectos clave del acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos, como represalia por los bombardeos de las fuerzas israelíes sobre el Líbano.