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Guerra Oriente Medio | IRÁN denuncia una violación de la tregua y detiene petroleros en Ormuz | RTVE

Guerra Oriente Medio | IRÁN denuncia una violación de la tregua y detiene petroleros en Ormuz | RTVE  

Irán ha denunciado una violación del alto el fuego tras derribar esta tarde un dron en el sur del país. Advierte de que darán una respuesta contundente a Estados Unidos e Israel si hay más ataques. Además, el régimen de Teherán ha anunciado que volverá a bloquear el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, uno de los aspectos clave del acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos, como represalia por los bombardeos de las fuerzas israelíes sobre el Líbano.

| etiquetas: guerra , irán , ormuz , tregua , alto el fuego
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6 comentarios
20 4 2 K 142 actualidad
#1 MPR
#0 Revisa esa esa "tegua" en el titular.

Además, creo que es duplicada: www.meneame.net/story/iran-derriba-dron-advierte-respuesta-frente-viol
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#3 detectordefalacias
#1 #2 Aunque no lo pone en la entradilla, en el video amplían más la información. Confirman el bloqueo (antes era según un medio local, ahora es el propio Irán), también amplía las causas del cierre y añade la respuesta estadounidense y paquistaní.
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josde #4 josde
#3 Medio local de la guardia revolucionaria, que son los que controlan el estrecho.
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#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Que raro que rtve, no abrá las noticias de la supercopa, hablando de lo bien que se lo pasan en el régimen saudí,
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menéame