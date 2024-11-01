La guerra con Irán podría estar marcando el comienzo de una nueva era nuclear [ENG]

Alemania y Polonia, que durante mucho tiempo se han conformado con permanecer bajo el paraguas nuclear estadounidense, han acogido con agrado, a raíz de las reflexiones de Trump sobre la posibilidad de adquirir Groenlandia, las propuestas francesas de extender la propia fuerza de disuasión estratégica del país por todo el continente. China y Rusia [...] han dado la voz de alarma sobre el riesgo de proliferación de armas en Japón y Corea del Sur, al tiempo que modernizan sus propios arsenales.