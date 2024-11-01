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La guerra con Irán podría estar marcando el comienzo de una nueva era nuclear [ENG]

Alemania y Polonia, que durante mucho tiempo se han conformado con permanecer bajo el paraguas nuclear estadounidense, han acogido con agrado, a raíz de las reflexiones de Trump sobre la posibilidad de adquirir Groenlandia, las propuestas francesas de extender la propia fuerza de disuasión estratégica del país por todo el continente. China y Rusia [...] han dado la voz de alarma sobre el riesgo de proliferación de armas en Japón y Corea del Sur, al tiempo que modernizan sus propios arsenales.

| etiquetas: era nuclear , alemania , polonia , guerra , irán , japón , corea del sur
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1 comentarios
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ElBeaver #1 ElBeaver
Eso fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia, después de prometer que no los invadirían si entregaban su armamento nuclear.
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menéame