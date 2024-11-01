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La guerra en Irán y su impacto en tu hipoteca, según Gonzalo Bernardos: "Olvidaros del euríbor"

El economista vaticina que el BCE subirá los tipos hasta el 3%, lo que previsiblemente encarecerá los préstamos variables.

| etiquetas: irán , hipotecas
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3 comentarios
2 0 1 K 19 actualidad
emmett_brown #1 emmett_brown
Olvidaos de la erre para el imperativo.
7 K 77
#2 Suleiman
Lo que diga este tipo, me la sopla.
2 K 32
TipejoGuti #3 TipejoGuti *
A ver, olvidaos de euríbor porque es un índice manipulado y si lo tenéis, preparaos para denunciar, pero tened en una cosa clara, si sube el variable subirá el fijo y si el bce sube tipos , subirá todo.
0 K 11

menéame