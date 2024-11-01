¡La guerra ha terminado! Si tú lo deseas [Eng]  

Sean Ono Lennon ganó un Oscar el año pasado al Mejor Cortometraje de Animación. Hace unos días me preguntó si quería compartirlo con ustedes y, por supuesto, acepté. Este corto antibélico trata sobre dos soldados que juegan al ajedrez en bandos opuestos de una batalla, y la paloma que lleva sus mensajes por el campo de batalla. Míralo abajo en YouTube . Es una película muy conmovedora y bellamente animada. Solo dura 11 minutos.