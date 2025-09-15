La guerra de las fotos orbitales: satélites chinos y estadounidenses fotografiándose mutuamente en órbita  

En julio la empresa Maxar (EE.UU.) publicó 2 imagenes del satélite chino Shijian 26 tomadas desde un satélite WorldView-Legion; la más detallada, tomada a 29.2 km, con resolución de 1,9 cm/píxel. Maxar y otras habían mostrado satélites civiles en órbita, incluso chinos. Pero Shijian 26 es un satélite gubernamental clasificado. El 13 de septiembre la china Chang Guang publicó la foto del WorldView-Legion 2 tomada por un satélite de la constelación Jilin 1. Hay un mercado jugoso en tales imágenes llamadas eufemísticamente NEI (Non-Earth Imaging).