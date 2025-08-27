edición general
La guardia mora de Franco  

Acabada la Guerra Civil española, Franco confecciono una polémica unidad militar de élite de origen marroquí que ejerció las funciones de su guardia personal. Ataviados pomposamente, fueron elegidos por tener la mejor hoja de servicio en combate.

Un séquito de asesinos de españoles para demostrar quién sobraba en el país y a quien había que eliminar, por esto nada de memoria histórica, que no se sepa lo hp y carniceros que fueron los fascistas y su iglesia
#2 Un ejemplo de integración, so racista
Está claro que de los españoles no se podía fiar. Tras lo que hizo, cualquiera le podía matar porque todos tenían razones.
No olvidemos que Franco ha sido la persona responsable de la mayor matanza de españoles de la historia.
¿Qué tiene la guardia mora,
que a todas horas
llora que llora
por los rincones?
Disolución y pensiones
Estas Fuerzas moras, eran absolutamente fieles al mando, pero, a la vez, también eran muy celosas y posesivas de su destino y puesto. Para su disolución y traslado a Marruecos hubo que utilizar la siguiente estratagema: Se simuló una orden de ejercicios de tiro en el campo de tiro situado en los montes de El Pardo, a unos cinco kilómetros. Se les informó que el personal sería trasladado en camiones y los fusiles y munición en un camión aparte. Los guardias moros, no se

Eran inmigrantes violadores pero de bien, no como los que trae Perro, las mafias o las elites (o yo que me sé ya)

Veis como los franquistas y sus hijos putativos de VOX no son racistas, esos moritos (los que asesinaban españoles) si les gustaban…
#6 me_gusta_tocar_tetas
Recordemos que la república defendió un régimen legal y legítima y representaban la democracia pura. Por eso en la Guerra Civil fueron ayudados por toda las democracias europeas (Stalin, etc)
