La Guardia Civil transporta en helicóptero e instala en la cima del Aneto una cruz restaurada
Fue colocada por primera vez en 1951 en la emblemática cima del Pirineo aragonés a 3.404 metros de altura. "La cruz vuelve a coronar el techo de los Pirineos"...
|
etiquetas
:
cruz
,
símbolo
,
cristianismo
,
guardia civil
,
religión
,
laicismo
12
3
0
politica
39 comentarios
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
javierchiclana
*
"Biba" la aconfesionalidad del Estado y el logotipo comercial de la secta católica instalado en 1951, época de extrema placidez... no se vaya a olvidar nadie de que Españita es católica... todo con su musiquita épica, off course.
13
K
170
#5
correcorrecorre
#1
Aconfesional, que no laico
1
K
22
#13
alfre2
#5
es lo que ha dicho, no?
0
K
11
#17
correcorrecorre
#13
Un estado aconfesional no tiene una religión oficial, pero puede tener relaciones con diferentes confesiones religiosas, es decir, puede montar una cruz en el monte donde llevaba 70 años sin que nadie se deba rasgar las vestiduras.
0
K
10
#30
javierchiclana
*
#6
#12
#17
#21
Es la imposición en un espacio público de importante relevancia paisajística del logotipo de una asociación-secta cuyo fin es someter a todos a sus ridículos dogmas sobrenaturales, aliada y sostén ideológico del golpe de estado y la dictadura franquista.
2
K
39
#32
Gnomo
#30
Ya apareció Franco
0
K
6
#33
Top_Banana
*
#17
Seguro que nadie se rasga las vestiduras si alguna secta musulmana quiere poner al lado una media luna y una estrella.
Y nuestro estado aconfesional, seguro que tampoco tendrá ningún problema para que lo paguemos todos.
Seguro.
2
K
49
#38
alfre2
#33
exacto. Si a veces no es cuestión de espacio, sino de voluntad:
cnnespanol.cnn.com/2022/05/04/el-templo-satanico-solicita-que-boston-l
0
K
11
#6
CastrilloP
#1
Acaso la izquierda ha creado un logotipo mejor?
Habéis intentado crear estados socialistas, calendarios revolucionarios, fiestas cívicas
Todo acaba terminando porque sois un puto coñazo sin gracia
Trento es belleza, arte y angelitos
3
K
-28
#11
Andreham
#6
La izquierda ha creado el mundo donde vives.
El mundo de la derecha es el del absolutismo y la revolucion industrial.
Ya sabes: el rey, la nobleza y Dios por encima de todos. A trabajar 12 horas descansando Domingo (para ir a Misa) desde los 8 veranos, y si tienes un accidente pues que te cubra un familiar.
6
K
73
#18
Macadam
#11
pozz a alguien no ha gustado tú comentario
0
K
17
#14
alfre2
*
#6
la izquierda? Qué tiene que ver la izquierda en esto? Es que no conoces a ningún ateo de derechas?
0
K
11
#23
Ovlak
#14
Ya ni ateo. Se puede ser laicista sin ser ateo.
0
K
13
#8
Guanarteme
*
#1
A ver.... La gente no tiene naaaaaaada claro lo que significa "aconfesional".
"Aconfesional" quiere decir: "el estado no tiene religión, pero en la práctica es como si tuviésemos la católica porque los poderosos hemos decidido que la mayoría de los españoles son católicos".
Aconfesional es "soy laico pero como si no lo fuese".
0
K
12
#21
Gnomo
*
#1
En cualquier cima de montaña en la mayoria de países europeos y de América Latina existe una cruz.
No veo el problema en serio, es una tradición, muchas veces sirve de punto referencia a los montañeros, sólo a los acomplejados os puede molestar algo así.
Si no eres cristiano y subes a la cima de alguna montaña, la ignoras, pero para muchos otros subir a un pico es algo importante, y cuando llegas a ese punto y ves una cruz significa mucho.
1
K
13
#28
Putirina
#21
El problema no es que haya una cruz en un monte, el problema es que se usen los impuestos para colocar una cruz en un monte.
0
K
12
#31
Gnomo
#28
Que os preocupe que los impuestos se usen en subir una cruz…
Con la de chiringuitos que hay montados y millones malgastados y que os preocupe esto…
0
K
6
#34
Putirina
#31
Una cosa no excluye la otra. Y para chiringuito el que tiene montada la ICAR con el Estado español.
A mí me joden todos los chiringuitos, no lo dudes.
0
K
12
#39
Malinke
#21
el problema es que es una tradición religiosa, en este caso cristiana, y lo ideal es sacar la religión de la sociedad. Es perpetuar subliminalmente el dominio de una institución que, entre otras cosas, nos roba mucho dinero, también a la gente que sube a la cima y la ignora.
0
K
10
#19
autonomator
Con el dinero de todos. Como siempre.
2
K
47
#2
Top_Banana
¿Esto quien lo paga?
2
K
45
#12
Ovidio
#2
En muchos de estos casos se aprovechan las horas de vuelo que el helicóptero tiene que hacer sí o sí
0
K
6
#15
Top_Banana
#12
Entonces lo pagamos nosotros. Gracias por la aclaración.
1
K
31
#22
Ovidio
#15
Claro, por supuesto que lo pagamos nosotros. ¿Quién, si no?
0
K
6
#26
Top_Banana
#22
Llámame loco... ¿Igual la secta que la quiso poner ahí?
1
K
30
#10
vviccio
Restaurando un símbolo franquista.
2
K
43
#20
correcorrecorre
#10
Católico, si tuviera el yugo y las flechas, entonces si.
0
K
10
#29
vviccio
#20
Católicas son las iglesias, monasterios, obispados, .... ; una montaña no puede ser católica.
0
K
13
#35
calde
#10
Hace unos días aún vi a un grupo de guardias con mochilas, y uno de ellos llevaba la cruz de Borgoña en la mochila. No sé si como símbolo carlista, terrorista, religioso, o porque si unidad la usa oficialmente...
En cualquier caso, sí, todo muy franquista. No sé a qué se dedica el ministro de interior, pero no creo que seguir teniendo una GC tan relacionada con elementos franquistas y religiosos sea lo más adecuado.
1
K
30
#25
efectogamonal
Supongo que ahora los gastos derivados de todo el despliegue policial, irán a cargo del cepillo de la iglesia, no?
1
K
33
#4
Andreham
*
Las prioridades de los ciudadanos.
Cuantas paguitas de moros y hoteles de menas se paga con esta gilipollez?
1
K
19
#9
CastrilloP
#4
La cruz puede durar décadas o siglos
El mena realmente cumplió los 18 hace 2 años.
0
K
6
#7
Borgiano
Ufffff, se vienen ríos de bilis
1
K
14
#36
calde
#7
Es que ser religioso hoy en día, y aún por encima gastar recursos públicos en ello, es ser muy cateto. Claro que vamos a protestar.
1
K
30
#16
alfre2
Parece un buen lugar para colocar un pentáculo, a un lado. Seguro que en esa cima hay sitio de sobra
0
K
11
#37
calde
FUERA RELIGIÓN DEL ESTADO Y LA EDUCACIÓN!!!
0
K
11
#3
correcorrecorre
Ha salido en el NO-DO.
0
K
10
#24
CharlesBrowson
los laicistas halal como locos!
0
K
8
#27
victorjba
¿Y por qué hizo falta un helicóptero? ¿El dios todopoderoso no podía subirla e instalarla el solo y necesitaba que un albañil con un pañuelo en la cabeza y un palillo en la boca hiciera una ñapa?
0
K
7
