La Guardia Civil libera a seis asiáticos obligados a trabajar en la construcción hasta 14 horas diarias

La Guardia Civil ha liberado a seis personas de origen asiático en condiciones de explotación laboral en Calahorra (La Rioja). En la operación Huotui, han sido detenidas cuatro personas a las que se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y delito fiscal. La organización captaba en China a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y los trasladaba a España con visado de turista para emplearlos en el sector de la construcción con jornadas...