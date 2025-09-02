La Guardia Civil investiga una denuncia contra dos agentes de la Policía Local de Benejúzar por la muerte violenta de un hombre

La Guardia Civil investiga la denuncia por la supuesta muerte violenta de un hombre de Benejúzar tras su detención por parte de dos agentes de la Policía Local. Según recoge El País una de las dos agentes de la Policía Local investigadas le puso una rodilla sobre el cuello al hombre durante varios minutos durante el forcejeo para arrestarle. Ingresó en el Hospital de la Vega Baja en coma y falleció tres días después.