La Guardia Civil investiga una denuncia contra dos agentes de la Policía Local de Benejúzar por la muerte violenta de un hombre

La Guardia Civil investiga la denuncia por la supuesta muerte violenta de un hombre de Benejúzar tras su detención por parte de dos agentes de la Policía Local. Según recoge El País una de las dos agentes de la Policía Local investigadas le puso una rodilla sobre el cuello al hombre durante varios minutos durante el forcejeo para arrestarle. Ingresó en el Hospital de la Vega Baja en coma y falleció tres días después.

makinavaja #1 makinavaja
Otro caso aislado de brutalidad policial...
#3 laruladelnorte
La policía que realizó la maniobra de inmovilización al hombre fallecido es vecina de Benejúzar y tiene casi una década de experiencia en la Policía Local este municipio y otros de la Vega Baja. Es muy conocida en redes sociales por sus consejos como entrenadora.

Mejor no seguir sus consejos...
#2 fremen11
Se irán de rositas........
