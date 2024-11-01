La Guardia Civil halla 15 pangolines muertos en el interior de una maleta en Barajas

La Guardia Civil ha incautado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un total de 15 ejemplares muertos de pangolín, una especie protegida internacionalmente, que se encontraban ocultos en el interior de una maleta procedente de un vuelo con origen en Addís Abeba, capital de Etiopía. Los animales, con un peso conjunto de 40 kilos, estaban envueltos en plástico y han sido remitidos a la autoridad nacional CITES para su análisis y catalogación correspondiente.