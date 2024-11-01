edición general
La Guardia Civil detiene en Colombia a uno de los principales "narcos invisibles" del Clan del Golfo

La Guardia Civil ha detenido en Medellín (Colombia) a un presunto narcotraficante conocido como 'Medio Labio', considerado uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo y referente de los denominados "narcos invisibles" o de cuarta generación. La operación se ha desarrollado junto con la Policía Nacional de Colombia en el marco de la operación GULUPA II, que ya permitió en octubre de 2025 desarticular una organización criminal responsable de introducir más de 120 toneladas de cocaína en Europa a través de los principal

etiquetas: guardia , civil , detiene , narco , colombia , clan , del golfo
4 comentarios
josde #1 josde
La investigación se inició en el año 2022 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuando se logró identificar a varios objetivos de alto valor (HVT), responsables de coordinar y organizar gran parte de la cocaína que cada año llegaba a los puertos europeos.
#2 NO86
#1 No sé para qué tanto rollo cuando podrían sencillamente bombardearlos a la mínima sospecha, estilo Trump.
g3_g3 #3 g3_g3
Pero no decía Petro el otro día que este tipo de gente se encontraban en Madrid, Miami o Dubai y no en Medellín? Menudo subnormal.
#4 Raskin
Narcos que no pagan impuestos
