La Guardia Civil detiene en Colombia a uno de los principales "narcos invisibles" del Clan del Golfo

La Guardia Civil ha detenido en Medellín (Colombia) a un presunto narcotraficante conocido como 'Medio Labio', considerado uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo y referente de los denominados "narcos invisibles" o de cuarta generación. La operación se ha desarrollado junto con la Policía Nacional de Colombia en el marco de la operación GULUPA II, que ya permitió en octubre de 2025 desarticular una organización criminal responsable de introducir más de 120 toneladas de cocaína en Europa a través de los principal
