Un grupo de vecinos bloquea la entrada en la parroquia de Badalona donde deben pernoctar desalojados del B9

Un grupo de cincuenta vecinos bloquean la entrada de la parroquia Virgen de Montserrat de Badalona, donde las entidades sociales han organizado, con el apoyo económico de Derechos Sociales, un dispositivo para acoger a 15 desalojados del antiguo Instituto B9 de la ciudad. Durante la tarde, las entidades han organizado el dispositivo dentro de la parroquia, gestionado por Cruz Roja, pero desde un poco antes de las ocho de la tarde, un grupo de vecinos está protestando por delante. En la zona existen dos patrullas policiales.