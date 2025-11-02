edición general
El Grupo Renault desarrolla en China los futuros modelos que se producirán en Europa

El consorcio francés trabaja en su centro Hangzhou la estrategia de fabricación que permite recortar en dos años el desarrollo completo de un vehículo, y bajar un 29% los costes. El Renault Twingo será el primero de los futuros coches que llegarán al mercado, fabricado en Europa y desarrollado en China, en tan solo 18 meses y reduciendo el 72% de la inversión. El 46% de las partes y componentes del nuevo Twingo se han desarrollado en China (para ser fabricados en Europa), mientras que el 54% restante procede de proveedores europeos.

Made in France (Designed in China).
Se cierra el círculo.
como pasó con la ropa de lujo italiana y francesa, hace poco recuerdo que llegaron a cerrar incluso varios centros de trabajo ilegales con trabajadores chinos que cosían ropa de lujo en Milán…
forbes.es/empresas/688843/el-lado-oculto-del-lujo-las-grandes-marcas-m
Hay que ser muy pardillo para seguir cayendo en las estafas de reconocidas marcas de trileros
Bajan un 29% el coste de producción a costa de ser copiados.
Lo barato sale caro. No aprenden
Yep, no se cómo China permite que sus ingenieros trabajen para firmas extranjeras arriesgándose a que copien sus procesos productivos en Francia.
no te falta razón pero tampoco te sobra
que inventen ellos que ya les copiamos nosotros
