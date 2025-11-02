El Grupo Renault desarrolla en China los futuros modelos que se producirán en Europa

El consorcio francés trabaja en su centro Hangzhou la estrategia de fabricación que permite recortar en dos años el desarrollo completo de un vehículo, y bajar un 29% los costes. El Renault Twingo será el primero de los futuros coches que llegarán al mercado, fabricado en Europa y desarrollado en China, en tan solo 18 meses y reduciendo el 72% de la inversión. El 46% de las partes y componentes del nuevo Twingo se han desarrollado en China (para ser fabricados en Europa), mientras que el 54% restante procede de proveedores europeos.
| etiquetas: renault , china , francia , costes , automóviles , hangzhou , ingenieros
forbes.es/empresas/688843/el-lado-oculto-del-lujo-las-grandes-marcas-m
Lo barato sale caro. No aprenden