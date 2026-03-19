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Grok se vuelve completamente de pago y ya no ofrece ni la generación básica gratuita de imagen y vídeo

Grok se vuelve completamente de pago y ya no ofrece ni la generación básica gratuita de imagen y vídeo

En 2025 Elon Musk tuiteó que Grok se dejaría usar gratuitamente durante un tiempo limitado. Ese tiempo limitado se ha cumplido, porque hace un par de días Grok se volvió completamente de pago. (Inglés).

| etiquetas: grok , de pago
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #1 Supercinexin
Mejor para el planeta entero: ahora lo usarán muchísimos menos cuñaos. Que una cosa es trolear gratis a las charos, los wokes y los putos comunistas de mierda y otra muy diferente es tener que pagar monedas para hacerlo.
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GuerraEsPaz #4 GuerraEsPaz
#1 no comparto tu optimismo, lo utilizaran cuñaos premium de ultraderecha y amiguisimos del melon mustio con contenidos mas salidos de tono
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themarquesito #2 themarquesito
Ahora que ha recopilado cantidades industriales de datos de usuarios, ya lo quita como herramienta gratuita
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Falk #3 Falk
Este es el futuro inmediato de la mayoría de IAs... Salvo las locales y quiza google, que puede permitirse subvencionarla desde otras fuentes de ingresos.

La IA es carísima de mantener y los inversores cada vez aprietan más.
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Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
@grok ¿esto es cierto? :troll:
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poyeur #6 poyeur
#5 ¿Habré errado? ;)  media
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sleep_timer #7 sleep_timer
Me la suda.
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kosako #8 kosako
Eso que ganamos los que aún entramos.
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strike5000 #9 strike5000 *
¿Hace unos días? Yo llevo semanas que me sale el aviso de que Grok sólo "se junta" con gente con el perfil verificado (check azul señal de que has pagado).

Edito:

Creía que hablaba de Grok en "X".
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Fisionboy #10 Fisionboy
Les deseo mucha suerte a todas estas empresas en eso de hacer rentable chorradas como Grok.
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tommyx #11 tommyx
Es que la de recursos que deben perder generando chorrimagenes debe ser bestial
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menéame