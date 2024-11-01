edición general
¿Es Groenlandia ya de EEUU?

¿Ansioso por saber si Groenlandia ya es el estado número 51? Esta web te ahorra el suspense con un diseño que grita "libertad"

jdmf #1 jdmf
Ah ¿Qué dejó de serla alguna vez?
Basta con conocer el tratado que Dinamarca tiene con EEUU, EEUU tiene una base ya allí y tiene el permiso explícito de hacer, mover tropas y lo que le de la gana sin siquiera informar a Dinamarca... vamos, que se la han servido en bandeja.!!
#2 okeil
#1 Acceso a los recursos naturales no tiene, ese es el problema ...
#3 Donald *
Me perdí el tren del bitcoin y me voy a perder el tren groenlandes para cuando trump vaya con la cartera abierta repartiendo dólares... 9 años residiendo en Dinamarca, creo que no me va a dar tiempo.
