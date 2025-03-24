¿Es Groenlandia el «Lebensraum» de Trump? [ENG]

La expansión territorial ha sido durante mucho tiempo una característica de la política de los Estados, a menudo justificada por razones económicas, estratégicas o ideológicas. La política del Lebensraum de Adolf Hitler, expuesta en Mein Kampf, defendía la expansión territorial de Alemania hacia Europa del Este para asegurar recursos y espacio vital para el pueblo alemán. Casi un siglo después, el interés del expresidente estadounidense Donald Trump por adquirir Groenlandia a Dinamarca refleja de forma similar un tema persistente en la historia