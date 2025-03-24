edición general
¿Es Groenlandia el «Lebensraum» de Trump? [ENG]

La expansión territorial ha sido durante mucho tiempo una característica de la política de los Estados, a menudo justificada por razones económicas, estratégicas o ideológicas. La política del Lebensraum de Adolf Hitler, expuesta en Mein Kampf, defendía la expansión territorial de Alemania hacia Europa del Este para asegurar recursos y espacio vital para el pueblo alemán. Casi un siglo después, el interés del expresidente estadounidense Donald Trump por adquirir Groenlandia a Dinamarca refleja de forma similar un tema persistente en la historia

5 comentarios
ipanies
Groenlandia, como el resto del planeta, ya es suyo, solo tiene que decidir cuando lo comunica... A ver, que vamos a hacer??? Llorar muy fuerte?!?!?! Apretar mucho los puños?!?!?!... Pues eso.
makinavaja
#1 EL resto del planeta, con la excepción de Rusia, China y Corea del Norte, que son los únicos que se han fortalecido lo suficiente para plantarle cara...
Horkid
#1 Identificar bien quien es nuestro enemigo, para que no nos manipulen para meternos en una guerra contra Rusia, en suelo europeo.Han invadido, destruido, expoliado países enteros, pero procuremos que no conquisten nuestras mentes con la propaganda
Supercinexin
¿Groenlandia? Jajajajajaja ojalá se fuera a detener el Imperio Fascista en Groenlandia.
Horkid
El «Lebensraum» de EEUU lleva décadas desplegándose: EEUU ha invadido y sometido Europa sin que nos demos cuenta los europeos, porque nos tragabamos el cuento de que eran nuestros aliados. Y ahora parte de la población se traga la propaganda de guerra de que Rusia nos quiere invadir, cuando es EEUU quien nos ha invadido, desplegando su ejercito, bases militares, expoliando nuestros impuestos; y preparando un ataque a Rusia extendiendo la guerra de Ucrania, tal como esta planificado por la Rand Corporation www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-05-24/informe-rand-rusia
