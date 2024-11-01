A Gregory (Chris) no le gusta la pizza - Primaria Abbott (ing)  

Vuelve Chris de Todos odian a Chris. Mientras Melissa (Lisa Ann Walter), Barbara (Sheryl Lee Ralph) y Jacob (Chris Perfetti) se comen un trozo de pizza, llama la atención que Gregory (Tyler James Williams) no participe: dice que prefiere la pizza de Baltimore. Jacob revela que condujo hasta Baltimore para traerle pizza como sorpresa, pero Gregory les tiene preparada una sorpresa a ellos: en realidad, simplemente no le gusta la pizza. Y nadie más parece entenderlo.