Graves incumplimientos en mataderos de Argentina

El uso de maza es uno de los incumplimientos más graves documentados por la cámara de Igualdad Animal, pues está explícitamente prohibido. A pesar de esto, su uso es continuo y arbitrario, y las vacas son golpeadas en repetidas ocasiones en la cabeza. Incluso cuando ya están colgadas para ser degolladas y desangradas. Una de las secuencias muestra a una vaca ser golpeada en cuatro ocasiones en el cajón habilitado para la insensibilización. Descargas con picana eléctrica que fueron aplicadas en la zona genital de un cerdo.