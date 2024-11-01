edición general
Graves incumplimientos en mataderos de Argentina

El uso de maza es uno de los incumplimientos más graves documentados por la cámara de Igualdad Animal, pues está explícitamente prohibido. A pesar de esto, su uso es continuo y arbitrario, y las vacas son golpeadas en repetidas ocasiones en la cabeza. Incluso cuando ya están colgadas para ser degolladas y desangradas. Una de las secuencias muestra a una vaca ser golpeada en cuatro ocasiones en el cajón habilitado para la insensibilización. Descargas con picana eléctrica que fueron aplicadas en la zona genital de un cerdo.

#2 Pixmac
Si mandan golpear a los jubilados poco importará al gobierno el trato en mataderos.
1 K 31
#1 meneandotela
Joder, somos lo peor que ha creado la naturaleza.
1 K 9
#3 endy
#1 qué has hecho?
0 K 7

