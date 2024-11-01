edición general
Graves incidentes por la presencia de La Falange: 17 detenidos y decenas de heridos

La presencia de La Falange este 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz ha provocado graves incidentes en el centro de la ciudad.

| etiquetas: falange , vitoria-gasteiz
#1 kreator
Provocadores bien financiados
