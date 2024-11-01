·
Graves incidentes por la presencia de La Falange: 17 detenidos y decenas de heridos
La presencia de La Falange este 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz ha provocado graves incidentes en el centro de la ciudad.
etiquetas
:
falange
,
vitoria-gasteiz
actualidad
2 comentarios
#2
Aokromes
#0
mira a ver
www.meneame.net/story/ocho-detenidos-lanzar-piedras-bengalas-sillas-co
2
K
39
#1
kreator
Provocadores bien financiados
2
K
34
