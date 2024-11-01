Las grandes fortunas vuelven a pagar en España: 1.970 millones recaudados por ultrarricos que antes estaban exentos

Después de años esquivando el impuesto de patrimonio gracias a las bonificaciones autonómicas, las grandes fortunas españolas vuelven a contribuir de manera significativa al Estado. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, los ultrarricos con patrimonios superiores a tres millones de euros han abonado 1.970 millones de euros en 2023, un aumento de casi el 60 % respecto al ejercicio anterior.
Ojalá fuera Pedrito, pero algo me dice que no....
Cantidad que no soluciona nada pero sirve para tener contenta a la parroquia.