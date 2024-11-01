edición general
19 meneos
17 clics
Las grandes fortunas vuelven a pagar en España: 1.970 millones recaudados por ultrarricos que antes estaban exentos

Las grandes fortunas vuelven a pagar en España: 1.970 millones recaudados por ultrarricos que antes estaban exentos

Después de años esquivando el impuesto de patrimonio gracias a las bonificaciones autonómicas, las grandes fortunas españolas vuelven a contribuir de manera significativa al Estado. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, los ultrarricos con patrimonios superiores a tres millones de euros han abonado 1.970 millones de euros en 2023, un aumento de casi el 60 % respecto al ejercicio anterior.

| etiquetas: economía
17 2 1 K 187 actualidad
12 comentarios
17 2 1 K 187 actualidad
Comentarios destacados:    
Supercinexin #3 Supercinexin *
Es la diferencia entre el PSOE/Coaliciones y votar a los putos fachas PePetudo-Voxemitas. Bien hecho, Pedrito.
4 K 63
Khadgar #6 Khadgar
#3 pErO si Son tODos IguaLEH
1 K 32
#10 malditopendejo
#3 ahora solo nos falta saber si ha sido Pedro o la coalicion.

Ojalá fuera Pedrito, pero algo me dice que no....
0 K 7
Asimismov #1 Asimismov *
Las grandes fortunas deberían pagar los gastos de defensa, quien nada tiene nada tiene que defender. Y quién mucho tiene mucho tiene que defender y no sólo los ricos, tambien los bancos y las empresas energéticas.
1 K 30
lib_free #5 lib_free
Yo lo siento pero es una cifra ridicula con respecto al total de los PGE. Hay que decir que también a los pobres nos han subido los impuestos una barbaridad.
1 K 17
Mixtape96 #7 Mixtape96
#5 qué impuestos han subido?
0 K 8
enochmm #2 enochmm
Bravo.
0 K 12
bronco1890 #8 bronco1890
Más o menos para pagar 3 días de pensiones.
Cantidad que no soluciona nada pero sirve para tener contenta a la parroquia.
0 K 11
#11 malditopendejo
#8 y el problema es?
0 K 7
Lamantua #12 Lamantua
Y el carácter retroactivo cuando..?
0 K 8
#9 Pájaroloco
La recaudación por el estado del impuesto de patrimonio ha sido según el Economista de 92 millones ya que prácticamente la totalidad ha pasado a las comunidades autónomas.
0 K 6

menéame