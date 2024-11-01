edición general
La gran paradoja de España son 7.000 millones de euros: nadie quiere empuñar armas, pero se está haciendo de oro vendiéndolas

Una industria que dispara cifras récords. Contaban esta semana en El Español que, a finales de 2024 (último año que se tienen datos oficiales), la industria española de defensa rozó los 7.000 millones de euros en exportaciones, un 10,6% más que el año anterior, consolidando un modelo en el que casi el 70% de las ventas del sector dependen del mercado exterior. Tres grandes compañías (Airbus, Indra y Navantia) concentran más del 70% del negocio internacional, y si se suman Rheinmetall Expal e ITP Aero, cinco empresas acaparan más del 80%.

Andreham
Si cinco empresas acaparan el 80% del negocio de exportación de armas yo creo que esta bien claro que no es algo que interese a la sociedad sino a un pequeño grupo de oligarcas.
Connect
En Noruega no quieren coches a gasolina, pero se están forrando vendiendo petroleo!.
Paradojas las que quieras!!
manzitor
En Colombia es legal la cocaína?
Magog
Los buenos viejos tiempos en los que dejábamos que se mataran en lugar de matarlos nosotros :popcorn:
