La gran paradoja de España son 7.000 millones de euros: nadie quiere empuñar armas, pero se está haciendo de oro vendiéndolas

Una industria que dispara cifras récords. Contaban esta semana en El Español que, a finales de 2024 (último año que se tienen datos oficiales), la industria española de defensa rozó los 7.000 millones de euros en exportaciones, un 10,6% más que el año anterior, consolidando un modelo en el que casi el 70% de las ventas del sector dependen del mercado exterior. Tres grandes compañías (Airbus, Indra y Navantia) concentran más del 70% del negocio internacional, y si se suman Rheinmetall Expal e ITP Aero, cinco empresas acaparan más del 80%.