El “Gran Israel”: Una farsa nazi con un Netanyahu como el profeta del odio

El “Gran Israel”: Una farsa nazi con un Netanyahu como el profeta del odio

El “Gran Israel” no es un proyecto político, es un delirio imperial. Benjamín Netanyahu lo presenta como una misión “histórica y espiritual”, pero en realidad es el mismo viejo sueño colonial disfrazado con retórica bíblica. Es el equivalente moderno del Lebensraum o “espacio vital” que prometía Adolf Hitler en sus mil años de nazismo, expansión por la fuerza, supremacismo étnico y la ilusión de un destino manifiesto grabado en piedra… o mejor dicho, en bombas.

7 comentarios
Jointhouse_Blues
Y tened muy en cuenta que la "anexión" de Gaza no será la última.
4
Apotropeo
#2 en ese mapa ya se ve que Líbano y ese trozo de Egipto, necesitan ser sionizados
0
Trifasico
#_1 A ver si lo entiendo...
Cuando hablas de Putin, has de soltar cada vez lo de "el fascista y criminal" .
Pero cuando lo haces de Netanyahu, que esta llevando a cabo un genocidio, le llamas "ese idiota"

Curioso, cuanto menos :roll:  media
3
Trifasico
#3 Y como no podia ser de otro modo Pozz ha votado sensacionalista al envio.
Que sorpresa, esos que van de grandes defensores de la libertad de los pueblos, resulta que se dedican a blanquear, encubrir o masajear a los verdaderos nazis del siglo XXI.

Sencillamente, repugnante.
1
Glidingdemon
#3 No te hagas sangre en el siguiente mensaje que la pongas te manda al ignoré.
0
Asimismov
Permitidme una imagen que vale más que las palabras:  media
0
ElenaCoures1
¿Pero de que va a llenar el gran Israel? ¿De aparcamientos?
Aunque ese idiota de Netanyahu se pasara el día procreando junto con todos sus seguidores no llenarían el territorio en 1000 años
0

