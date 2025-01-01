El “Gran Israel”: Una farsa nazi con un Netanyahu como el profeta del odio

El “Gran Israel” no es un proyecto político, es un delirio imperial. Benjamín Netanyahu lo presenta como una misión “histórica y espiritual”, pero en realidad es el mismo viejo sueño colonial disfrazado con retórica bíblica. Es el equivalente moderno del Lebensraum o “espacio vital” que prometía Adolf Hitler en sus mil años de nazismo, expansión por la fuerza, supremacismo étnico y la ilusión de un destino manifiesto grabado en piedra… o mejor dicho, en bombas.
| etiquetas: gran israel , netanyahu , colonialismo , supremacismo judío
Cuando hablas de Putin, has de soltar cada vez lo de "el fascista y criminal" .
Pero cuando lo haces de Netanyahu, que esta llevando a cabo un genocidio, le llamas "ese idiota"
Curioso, cuanto menos
Que sorpresa, esos que van de grandes defensores de la libertad de los pueblos, resulta que se dedican a blanquear, encubrir o masajear a los verdaderos nazis del siglo XXI.
Sencillamente, repugnante.
Aunque ese idiota de Netanyahu se pasara el día procreando junto con todos sus seguidores no llenarían el territorio en 1000 años