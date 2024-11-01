Gran Canaria ya cuenta con su primer Centro de Control de la Movilidad  

“La puesta en marcha del Centro de Control de la Movilidad de Gran Canaria supone un cambio de paradigma en la gestión del transporte en la Isla, puesto que permitirá disponer de información en tiempo real y contar con tecnología avanzada como aliada para su análisis y explotación, lo que hará posible una toma de decisiones más efectiva, inmediata y basada en datos, mejorando la capacidad de respuesta, la planificación y la coordinación del sistema de movilidad insular."
| etiquetas: moovilidad , gran canaria , canarias , transporte público , tráfico