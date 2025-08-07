edición general
5 meneos
8 clics
La Gran Barrera de Coral se acerca a un "punto de no retorno" tras sufrir un deterioro histórico

La Gran Barrera de Coral se acerca a un "punto de no retorno" tras sufrir un deterioro histórico

La Gran Barrera de Coral se corona como la especie viviente más grande del planeta, visible incluso desde el espacio exterior. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se enfrenta a su mayor deterioro desde que comenzaron los registros hace casi 40 años. La Gran Barrera ha "experimentado niveles de estrés térmico sin precedentes, lo que provocó el blanqueamiento más extenso y severo registrado hasta la fecha", según el estudio, que ha hecho alusión a los fenómenos ocurridos entre 2024 y 2025.

| etiquetas: barrera de coral , no retorno , deterioro histórico
4 1 0 K 59 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad

menéame