«¡Es gracioso!» — JD Vance no entiende por qué es racista el vídeo creado con IA que Trump publicó del líder demócrata con un sombrero mexicano [ENG]  

El vicepresidente JD Vance restó importancia a los múltiples vídeos falsos creados con IA que Donald Trump ha publicado, en los que aparece el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero mexicano y un bigote exagerado, insistiendo en que no hay nada racista en esos memes y que todo es una broma. «Oh, creo que es gracioso, el presidente está bromeando y nos estamos divirtiendo», dijo el vicepresidente durante la rueda de prensa en la Casa Blanca el miércoles.