edición general
3 meneos
37 clics
«¡Es gracioso!» — JD Vance no entiende por qué es racista el vídeo creado con IA que Trump publicó del líder demócrata con un sombrero mexicano [ENG]

«¡Es gracioso!» — JD Vance no entiende por qué es racista el vídeo creado con IA que Trump publicó del líder demócrata con un sombrero mexicano [ENG]  

El vicepresidente JD Vance restó importancia a los múltiples vídeos falsos creados con IA que Donald Trump ha publicado, en los que aparece el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero mexicano y un bigote exagerado, insistiendo en que no hay nada racista en esos memes y que todo es una broma. «Oh, creo que es gracioso, el presidente está bromeando y nos estamos divirtiendo», dijo el vicepresidente durante la rueda de prensa en la Casa Blanca el miércoles.

| etiquetas: sombrero , mexicano , jeffries , trump , vance , gracioso
2 1 1 K 30 actualidad
1 comentarios
2 1 1 K 30 actualidad
#1 lordban
Pero cuando salieron videos chinos hechos por IA de americanos trabajando en fábricas de ropa por las tarifas Trump, añadiendo el estereotipo de que son gordos, entonces no era racista porque iba acorde a la línea editorial del medio. Buena hipocresía la del independent.

www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/china-trump-tari
5 K 37

menéame