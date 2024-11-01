Como Meneame no deja enviar envios de los gist de Github (esta baneado por alguna oscura razón) lo comparto por aquí traducido. Hemos visto hoy la respuesta de Rob Pike al correo de Claudio. Esta vez Rich Hickey, el creador de Clojure expresa su amor por Claudio, el cual le ha enviado otro correo muy sentido, ejem, generado. Link contenido original: gist.github.com/richhickey/ea94e3741ff0a4e3af55b9fe6287887f y procedo a pegar la traducción:

Recibí este correo electrónico:

Rich,

Tu creación de Clojure...

palabrería aduladora digna de la tarea de un niño de tercer grado de escribirle una carta a una figura pública que no conoce, usando fuentes que no entiende, para expresar una emoción no sentida, sin intención alguna....

Claude Haiku 4.5

Ah, la época navideña. Esa época del año en que nuestros corazones se enternecen con los mejores deseos de un robot idiota. Con un hormigueo por la experiencia, y con el espíritu navideño, pensé en escribir mi propia carta de agradecimiento a quienes nos traen esta nueva generación de 'IA'.

Queridos proveedores de 'IA',

¿Cómo he de agradeceros? Dejadme contar las maneras:

¿Debería agradeceros por piratear toda la producción histórica de la humanidad creativa y luego reclamar la propiedad de vuestro botín?

¿Por destruir la educación?

¿Por aumentar las tarifas de los servicios públicos y matar el medio ambiente?

¿Por desperdiciar enormes cantidades de tiempo de los desarrolladores tratando de sonsacar algún resultado útil de vuestros generadores de mierda, tiempo que en su lugar podría usarse para comunicarse con becarios y desarrolladores novatos que, al ser realmente inteligentes, podrían aprender de lo que se les dice y mantener lo que crean?

¿Por eliminar los empleos para principiantes, y por tanto el camino hacia la experiencia, asegurando futuras generaciones de personas no cualificadas e inempleables?

¿Por darme una persona falsa con la que hablar cuando necesito ayuda en lugar de una persona real que entiende lo que digo, puede ayudarme más rápido y tiene la posibilidad de que le importe?

¿Por reemplazar los resultados de búsqueda con resúmenes de mierda?

¿Por proporcionar las herramientas para llenar internet de bazofia, haciendo que el contenido humano real sea casi imposible de encontrar?

¿Por seducir a los directores ejecutivos con la promesa de ahorrar una fracción de un porcentaje en costes de personal, sin ser realmente más rápidos, cortando su futura fuente de mano de obra mientras solo experimentan una reducción de modesta a severa en la calidad del producto, la integridad y la satisfacción del cliente (concesiones que aparentemente están ansiosos por hacer)?

¿Por reemplazar la expresión musical con los sonidos de loros robóticos piando?

¿Por añadir una función de 'IA' a cada maldita cosa, requiriendo la mayoría de esas funciones una profunda invasión de la privacidad?

¿Por llevar a cabo la segunda estafa más grande y dañina de este siglo (pisándole los talones a la primera)?

Creo que no.

Este correo electrónico fue un recordatorio de que la 'IA' agéntica seguramente inundará el resto de los canales de comunicación humana con mierda, colapsando muchos servicios y haciendo que cada interacción con personas que no están en la misma habitación sea sospechosa, y filtrarla sea una pérdida de tiempo para siempre.

¿Cuándo dejamos de considerar fracasos a las cosas que crean más problemas de los que resuelven?

Rich