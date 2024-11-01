edición general
El Govern de Catalunya reclama un "gran acuerdo de país" para la "refundación" de Rodalies

Junts y ERC ponen en duda en el Parlament la credibilidad y el liderazgo del Ejecutivo catalán, insisten en la gobernanza plena de los trenes en Catalunya y en el cese de la consellera Paneque....

#1 concentrado
Cuando habla de gran acuerdo de país supongo que se refiere a Cataluña, ¿no?
#2 PendergastAloysius
#1 Evidentemente, si dependiera del resto de España en Cataluña iríamos con carros tirados por bueyes.
makinavaja #4 makinavaja
#1 SI se refirieran a España hablarían de "un gran acuerdo con el estado español"... :troll: :troll: :troll:
Cometeunzullo #3 Cometeunzullo
Gente que gobierna para sí misma reclamando "un gran acuerdo de país". A saber que tipo de ciudadanos son los que caben en "ese país"
