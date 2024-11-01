·
El Govern de Catalunya reclama un "gran acuerdo de país" para la "refundación" de Rodalies
Junts y ERC ponen en duda en el Parlament la credibilidad y el liderazgo del Ejecutivo catalán, insisten en la gobernanza plena de los trenes en Catalunya y en el cese de la consellera Paneque....
rodalies
catalunya
#1
concentrado
Cuando habla de gran acuerdo de país supongo que se refiere a Cataluña, ¿no?
1
K
32
#2
PendergastAloysius
#1
Evidentemente, si dependiera del resto de España en Cataluña iríamos con carros tirados por bueyes.
1
K
13
#4
makinavaja
#1
SI se refirieran a España hablarían de "un gran acuerdo con el estado español"...
0
K
12
#3
Cometeunzullo
Gente que gobierna para sí misma reclamando "un gran acuerdo de país". A saber que tipo de ciudadanos son los que caben en "ese país"
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
