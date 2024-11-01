edición general
Gortoz A Ran - Denez Prigent & Lisa Gerrard  

Canción compuesta por Hans Zimmer, usada en la película Black Hawk Down, a petición de su director Ridley Scott.
En 2000 el cantante bretón francés Denez Pringent lanzó su disco Irvi. El primer tema del mismo es Gortoz a ran, una canción en bretón interpretada a duo con la australiana Lisa Gerrard. Aparece en la banda sonora de la película estadounidense Black Hawk Down, dirigida por Ridley Scott.

2 comentarios
Lisa nació el 12 de abril de 1961 en Melbourne, hija de inmigrantes irlandeses, y creció en el barrio multi-étnico de East Prahan, donde convivió entre las culturas griega, turca, italiana, irlandesa y árabe. Esta diversidad cultural tuvo gran influencia en su música, particularmente en sus posteriores álbumes con la banda Dead Can Dance y en su trabajo solista. En su último trabajo, Lisa Gerrard (4AD), la cantante y compositora australiana recapitula sus más de veinte años de carrera con Dead Can Dance.
La canción traducida

He esperado
Denez Prigent y Lisa Gerrard

He esperado, he esperado mucho tiempo
bajo la sombra oscura de torres grises
bajo la sombra oscura de torres grises

bajo la sombra oscur de torres de lluvia
me vereis esperar para siempre
me vereis esperar para siempre

Un día él volverá
por encima de los mares, por encima de los campos

Un día él volverá
por encima de los campos, por encima de los mares
volverá el viento verde
y se llevará con él mi corazón herido

Me dejaré llevar por el viento
