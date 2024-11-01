Gortoz A Ran - Denez Prigent & Lisa Gerrard  

Canción compuesta por Hans Zimmer, usada en la película Black Hawk Down, a petición de su director Ridley Scott.

En 2000 el cantante bretón francés Denez Pringent lanzó su disco Irvi. El primer tema del mismo es Gortoz a ran, una canción en bretón interpretada a duo con la australiana Lisa Gerrard. Aparece en la banda sonora de la película estadounidense Black Hawk Down, dirigida por Ridley Scott.