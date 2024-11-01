Canción compuesta por Hans Zimmer, usada en la película Black Hawk Down, a petición de su director Ridley Scott.
En 2000 el cantante bretón francés Denez Pringent lanzó su disco Irvi. El primer tema del mismo es Gortoz a ran, una canción en bretón interpretada a duo con la australiana Lisa Gerrard. Aparece en la banda sonora de la película estadounidense Black Hawk Down, dirigida por Ridley Scott.
| etiquetas: gortoz a ran , denez prigent , lisa gerrard , black hawk down , bso
He esperado
Denez Prigent y Lisa Gerrard
He esperado, he esperado mucho tiempo
bajo la sombra oscura de torres grises
bajo la sombra oscura de torres grises
bajo la sombra oscur de torres de lluvia
me vereis esperar para siempre
me vereis esperar para siempre
Un día él volverá
por encima de los mares, por encima de los campos
Un día él volverá
por encima de los campos, por encima de los mares
volverá el viento verde
y se llevará con él mi corazón herido
Me dejaré… » ver todo el comentario