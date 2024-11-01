Google tendrá un centro de formación en Inteligencia Artificial en el Campus Córdoba FP y Empleo

El director de Educación de Google España, Portugal y Andorra, Gonzalo Romero, ha anunciado en la inauguración de este complejo educativo que «vamos a abrir aquí un centro de formación en Inteligencia Artificial y tenemos el objetivo de que sea un centro formativo de Google de referencia a nivel mundial». Romero, que ha explicado con emoción que le salvaron la vida con un tratamiento pionero en hemodinámica en el Hospital Reina Sofía hace 30 años cuando era un niño, ha anunciado así el desembarco de Google en Campus Córdoba.