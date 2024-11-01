Google Sans Flex: la tipografía variable «corporativa» de Google, ahora de código abierto  

Google ha liberado su tipografía corporativa como software libre, Google Sans Flex. Acorde con los tiempos que corre, está concebida para pantallas y diversos sistemas operativos. Es una fuente variable, flexible y moderna que ya puede usarse en proyectos web, especialmente en Android. La Google Sans Flex está publicada como fuente de código abierto bajo la SIL Open Font License (OFL). Es una evolución de la Google Sans, pero rediseñada desde cero por David Berlow (de Font Bureau) como una tipografía de palo seco, optimizada para pantallas.