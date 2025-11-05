Google pega un golpe brutal a la piratería de libros: elimina 749 millones de enlaces al mayor metabuscador pirata

Tras la propuesta de acuerdo de Google y Epic, el gigante tecnológico ha borrado 749 millones de URL de Anna's Archive para asestar un gran golpe a la piratería de libros electrónicos.Incluso con este historial, Anna's Archive sigue estando activo tanto con Annas-archive.org como con los dominios .li y .se. Estos últimos años varios editores han intentado cerrar el sitio, y ante la ausencia de opciones, buscan a intermediarios como Google.