Google pega un golpe brutal a la piratería de libros: elimina 749 millones de enlaces al mayor metabuscador pirata

Tras la propuesta de acuerdo de Google y Epic, el gigante tecnológico ha borrado 749 millones de URL de Anna's Archive para asestar un gran golpe a la piratería de libros electrónicos.Incluso con este historial, Anna's Archive sigue estando activo tanto con Annas-archive.org como con los dominios .li y .se. Estos últimos años varios editores han intentado cerrar el sitio, y ante la ausencia de opciones, buscan a intermediarios como Google.
| etiquetas: epub , annas-arxive
Yo siempre que he necesitado la web (muchas veces) he entrado directamente, no desde google.
Menudo golpe de mierda, que ni es golpe ni es na'.
Pero desde el lado de Google normal que eliminen enlaces que no van a ningún sitio, simplemente por experiencia de usuario.