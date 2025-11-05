edición general
Google pega un golpe brutal a la piratería de libros: elimina 749 millones de enlaces al mayor metabuscador pirata

Tras la propuesta de acuerdo de Google y Epic, el gigante tecnológico ha borrado 749 millones de URL de Anna's Archive para asestar un gran golpe a la piratería de libros electrónicos.Incluso con este historial, Anna's Archive sigue estando activo tanto con Annas-archive.org como con los dominios .li y .se. Estos últimos años varios editores han intentado cerrar el sitio, y ante la ausencia de opciones, buscan a intermediarios como Google.

JackNorte
Supongo que ya no les es util su ia ya los ha asimilado . Es curioso como la pirateria solo existe para los de abajo, sino es una estrategia comercial.
Caresth
Buf, tengo el Calibre temblando...
#22 Jodere
#6 Y yo el z-library o el ebookelo.
asola33
El artículo parece celebrar el "golpe" y, al mismo tiempo, da pistas para superarlo.
xyria
#2 Con la extensión 'li', la web sigue estando operativa.
#18 Dexton
#16 Gracias, lo acabo de probar y es verdad!
Skiner
Es absolutamente irrelevante, buscas con otro buscador y lo encuentras igual :troll:
asola33
Parece un Streissand.
sorrillo
Yo hace ya tiempo que para este tipo de búsquedas voy directo a yandex.
rob
#17 Vaya, a mi me funciona con las dos.
Imag0
Se usa otro buscador y a funcionar.. :-)
dunachio
¿Golpe brutal? La web sigue activa :-P
Yo siempre que he necesitado la web (muchas veces) he entrado directamente, no desde google.
Menudo golpe de mierda, que ni es golpe ni es na'.
ur_quan_master
Gracias a menéame siempre se aprende algo útil.
SantiH
Anna's archive lleva offline desde hace un mes porque le han mandado un cease and desist / denuncia (en el hilo de Reddit sobre este tema hay instrucciones para bajarse el archivo entero para guardarlo y eventualmente volver a subirlo para gente con TB de sobra) .

Pero desde el lado de Google normal que eliminen enlaces que no van a ningún sitio, simplemente por experiencia de usuario.
rob
#11 Acabo de entrar y hacer una búsqueda.  media
SantiH
#13 ostia! Pues me alegra. Lo intenté ayer justamente y seguía caído. (Y miré en reddit a ver si ya había URL alternativas). Gracias.
xyria
#13 Con la extensión 'org' no funciona, al menos a mi no. Con la extensión 'li' sí funciona.
asola33
A mi me funciona con vpn.
MoñecoTeDrapo
Brutal: ¡chupito! :clap:
Zappato
No quieren competencia para que otros entrenen IAs?
UnoYDos
Porque la gente es retrasada y no sabe usar los marcadores ni habrá cientos de bots que tiren de ahí. Sensacionalista es poco
Entresijos
Limitar el acceso a libros es como quemarlos. Queréis sacar provecho y limitáis el acceso a la información. Que asco ¿no??? Puto google de mierda, ahí te coma la IA
#4 Quillotro
Como llegue la IA y le pegue un golpe brutal a Google, verás...
ACEC
#4 como llegue una senadora republicana y le de un golpe brutal a la IA de Google...
