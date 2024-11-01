Google multado con 325 millones por la CNIL: el impacto en SEO, cookies y estrategias de marketing digital

La Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia (CNIL) ha impuesto a Google una multa de 325 millones de euros por mostrar anuncios en Gmail sin consentimiento y por instalar cookies publicitarias durante la creación de cuentas sin informar de forma clara a los usuarios. La sanción no solo afecta a Google, sino que lanza un mensaje directo a toda la industria del marketing digital: la era de la captación opaca toca a su fin.