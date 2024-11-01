edición general
Gonzalo Miró y Marta Flich fichan a Rosa Villacastín, Sarah Santaolalla y Ada Colau para su programa en TVE

"El programa se va a mojar y se va a posicionar, porque la equidistancia no tiene nada que ver con la objetividad". Sarah Santaolalla, que es la colaboradora estrella del momento, Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestrynge, Pilar García de la Granja, Isabel Durán y Alfonso J. Ussía serán tertulianos de Directo al grano. Paco Lobatón llevará un espacio dedicado a los desaparecidos. También participarán Manuel Jabois, Emilio Doménech y Rosa Villacastín.

Imag0 #4 Imag0
Las mentes más brillantes del estado: Sarah Santaolalla, Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestrynge, Pilar García de la Granja, Isabel Durán y Alfonso J. Ussía.

El Equipo Arrgh
angeloso #1 angeloso
Desde SS y los camisas pardas Telemadrid dicen que RTVE está muy politizada.
Esfingo #2 Esfingo
En fin, RTVE como agencia de colocación.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
A mí me parece bien que cada ejército reclute sus propagandistas, pero eso sí eso les convierte en objetivos legítimos, ya otro día hablamos de periodistas :troll:
