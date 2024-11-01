Gonzalo Miró y Marta Flich fichan a Rosa Villacastín, Sarah Santaolalla y Ada Colau para su programa en TVE

"El programa se va a mojar y se va a posicionar, porque la equidistancia no tiene nada que ver con la objetividad". Sarah Santaolalla, que es la colaboradora estrella del momento, Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestrynge, Pilar García de la Granja, Isabel Durán y Alfonso J. Ussía serán tertulianos de Directo al grano. Paco Lobatón llevará un espacio dedicado a los desaparecidos. También participarán Manuel Jabois, Emilio Doménech y Rosa Villacastín.