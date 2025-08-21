Gonzalo Miró abandona Atresmedia y da el salto a RTVE: copresentará Directo al grano, el nuevo magacín de Marta Flich en La 1

Analista político y comunicador, Gonzalo Miró tiene amplia experiencia en tertulias y programas de actualidad (La noche en 24 horas, Espejo Público, donde llevaba de colaborador varios años, Liarla Pardo o La Roca). Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado. Gonzalo Miró ha estado siempre ligado a la televisión, no sólo por ser hijo de la legendaria Pilar Miró sino porque desde el año 2006 ha sido uno de los rostros más habituales en
| etiquetas: analista , politico , amplia , experiencia , rtve , television