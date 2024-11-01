edición general
"A los gobiernos les interesa que la gente obtenga descargas constantes de dopamina"

Daniel Gamper, filósofo.- " veces, uno quiere aproximarse con seriedad al mundo y se hace difícil escuchar algo que no sea ligereza y risa facilona"

... "Sin embargo, me da la impresión de que a los gobiernos les interesa que la gente obtenga descargas constantes de dopamina, que es lo que sucede al reír..."
