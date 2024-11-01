Gobierno venezolano rechaza la propuesta de Machado de privatizar la industria petrolera

El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, repudió el miércoles la propuesta de privatizar la industria petrolera de Venezuela, apenas un día después que la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, presentó un plan que apunta a reducir drásticamente el papel del Estado venezolano en el sector energético.
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Ese es un logro que nadie le podrá quitar jamás.