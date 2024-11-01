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Gobierno venezolano rechaza la propuesta de Machado de privatizar la industria petrolera

Gobierno venezolano rechaza la propuesta de Machado de privatizar la industria petrolera

El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, repudió el miércoles la propuesta de privatizar la industria petrolera de Venezuela, apenas un día después que la opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, presentó un plan que apunta a reducir drásticamente el papel del Estado venezolano en el sector energético.

| etiquetas: machado , premio nobel de la paz , delcy rodríguez , venezuela
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7 comentarios
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Harkon #1 Harkon *
Imposible si a mi me había dicho la fachosfera y los pijoprogres vendidos que Delcy estaba ya comprada por el naranjito y que estaba a sus ordenes para complecerle tan bien como hace la lamebotas cipaya Gorrina Machado
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yemeth #6 yemeth
Más patética que Guaidog.
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powernergia #5 powernergia
Ya ocurrió algo parecido en 1953 cuando EEUU dio un golpe de estado contra un gobierno legítimo y democrático en Irán, que pretendía (que osados) nacionalizar SU petróleo.

es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Irán_de_1953
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alfre2 #3 alfre2 *
Pero sigue siendo el Premio Nobel de la Paz o renunció a tal honor? Si lo sigue siendo que lo enseñe; y si no, que la nombren como Primera Repudiadora de un Nobel.

Ese es un logro que nadie le podrá quitar jamás.
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#2 Poligrafo
No pinta una mierda y ya vendiendo el pais a los gringos xD
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#7 pirat
Va a ser un demérito que te den un nóbel.
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#4 Hoypuedeserungrandia
Tiene pinta de que Corina tiene ganas de pillar cacho con la privatización de la industria petrolera de Venezuela, después quejarse de que el estado no pinta nada en los recursos del país.
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menéame