El Gobierno ve "una salvajada" que el alcalde de Móstoles compare su situación con el Holocausto: "Sigue el manual de Ayuso"

"Sigue el manual de Ayuso, salvajadas para distraer del fondo. Y el fondo es el que es, hay denuncia y dijeron a la mujer que no denunciara", ha dicho el ministro Óscar López en Moncloa

  1. manbobi #1 manbobi
    GENOCIDIO
  2. cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
    Pobre hombre, el otro día a mí vecino le quemaron la casa, violaron a la mujer y asesinaron a los niños. Y a mí se me acabó la tinta del boli. Que semana llevamos.
  3. Chinchorro #3 Chinchorro
    Lo podría comparar la picadura de una hormiga bala que le ha transmitido el sida espacial.
  4. skaworld #4 skaworld
    #2 Mientras tanto, escondido en una buardilla de Móstoles Manuel Bautista escribe su diario donde, en obligado silencio, redacta como los anelos y esperanzas de apenas un pequeño alcalde del PP han sido pisoteados por el auge del sanchismo, una desgarradora historia que emocionará a jovenes y mayores y transmite el peligro del auge del Socialismo en la Europa de los años 20
