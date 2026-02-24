·
29
meneos
36
clics
El Gobierno ve "una salvajada" que el alcalde de Móstoles compare su situación con el Holocausto: "Sigue el manual de Ayuso"
"Sigue el manual de Ayuso, salvajadas para distraer del fondo. Y el fondo es el que es, hay denuncia y dijeron a la mujer que no denunciara", ha dicho el ministro Óscar López en Moncloa
|
etiquetas
:
ayuso
,
alcalde de móstoles
,
holocausto
4 comentarios
#1
manbobi
GENOCIDIO
0
K
12
#2
cenutrios_unidos
Pobre hombre, el otro día a mí vecino le quemaron la casa, violaron a la mujer y asesinaron a los niños. Y a mí se me acabó la tinta del boli. Que semana llevamos.
0
K
12
#3
Chinchorro
Lo podría comparar la picadura de una hormiga bala que le ha transmitido el sida espacial.
0
K
12
#4
skaworld
#2
Mientras tanto, escondido en una buardilla de Móstoles Manuel Bautista escribe su diario donde, en obligado silencio, redacta como los anelos y esperanzas de apenas un pequeño alcalde del PP han sido pisoteados por el auge del sanchismo, una desgarradora historia que emocionará a jovenes y mayores y transmite el peligro del auge del Socialismo en la Europa de los años 20
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
