edición general
15 meneos
20 clics
El Gobierno tumba el plan del Consell para que Valenciano sea optativa en Selectividad

El Gobierno tumba el plan del Consell para que Valenciano sea optativa en Selectividad

El Ministerio de Educación rechaza que la lengua cooficial se vea como una desventaja y la defiende como 'una riqueza cultural digna de especial respeto y protección'

| etiquetas: valenciano , pp , llengua , educació
12 3 0 K 144 actualidad
sin comentarios
12 3 0 K 144 actualidad

menéame