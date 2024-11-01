El Gobierno propone multar con 100 euros a los padres de menores que fumen o vapeen

El Anteproyecto de Ley del Tabaco aprobado este martes por el Consejo de Ministros establece que, si un menor consume tabaco o productos relacionados, la multa deberá ser pagada por sus padres, madres o tutores legales y se considera una falta leve, con multa de 100 euros si es un hecho aislado.
Y siguiendo tu razonamiento... Ostia por fumar, ostia por faltar a clase, ostia por contestar mal, ostia por no poner la mesa... Ostia por todo? Joder, menudo baremo de mierda, a ver si en vez de ostias educacionales van a ser ostias de frustración...
Ni una sola multa.
Tiene sentido que sea así también con el tabaco.