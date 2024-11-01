edición general
El Gobierno propone multar con 100 euros a los padres de menores que fumen o vapeen

El Gobierno propone multar con 100 euros a los padres de menores que fumen o vapeen

El Anteproyecto de Ley del Tabaco aprobado este martes por el Consejo de Ministros establece que, si un menor consume tabaco o productos relacionados, la multa deberá ser pagada por sus padres, madres o tutores legales y se considera una falta leve, con multa de 100 euros si es un hecho aislado.

EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
Seguro que es una medida muy efectiva :roll: :wall:
ChatGPT #4 ChatGPT
#2 una hostia de padre quita mucha tontería… :troll:
Iori #8 Iori
#4 Denuncia por maltrato infantil de manera directa. Si que quita la tontería, pero no del crio ;)
ChatGPT #11 ChatGPT
#8 así nos va…
Iori #13 Iori
#11 Pues si. Demasiada "ostia a tiempo" veo yo y así nos va, que solo hace falta pasarse por la sección de sucesos para ver que NO funciona :-)
ChatGPT #18 ChatGPT
#13 que si, que con buenas palabras se arregla siempre todo. Chao!
Iori #23 Iori
#18 El problema de ir dando ostias es que SIEMPRE viene alguien mas fuerte que tu a dartelas a tí.

Y siguiendo tu razonamiento... Ostia por fumar, ostia por faltar a clase, ostia por contestar mal, ostia por no poner la mesa... Ostia por todo? Joder, menudo baremo de mierda, a ver si en vez de ostias educacionales van a ser ostias de frustración...
Aokromes #14 Aokromes
#2 seguro que a los padres no le hace ninguna gracia tener que andar pagando 100 euros cada vez que pillen al crio.
#22 pcmaster
#2 Pues yo creo que sí será una medida muy efectiva, al menos contra los padres que defienden a toda costa a sus hijos hagan lo que hagan.
Nitanmal #3 Nitanmal
Ya veo a los adolescentes puteando a sus viejos
ChatGPT #1 ChatGPT
Al final va a costar más que cuando te pillan fumando un peta xD
Iori #6 Iori
#1 De 600 no baja la broma ;)
Findeton #21 Findeton
#1 Es otra ley que no se cumplirá en el 99.9% de los casos. Cuantas más leyes, menos se cumplen.
Torrezzno #9 Torrezzno
Y a los que comen comida basura y ultra-procesados?
#12 mcfgdbbn3
Me imagino que sea en presencia de los padres, porque si no...
RoterHahn #5 RoterHahn
Me preguntó donde conseguirán pa' fumar y vapear. :shit:
Vodker #10 Vodker
Vaya tontás gordas -pero gordas- las que se le ocurren a esta mujer a veces.
wata #7 wata
Está prohibido fumar en los parques infantiles y tienes a todos los padres y madres fumando como cosacos.
Ni una sola multa.
Aokromes #15 Aokromes
#7 si nadie denuncia, no vas a tener a un policia en cada parque infantil esperando a que alguien fume para multarle.
wata #26 wata
#15 No hace falta. Con pasarse haciendo una ronda ya encontraría a los fumadores.
#19 Abril_2025
Supongo que es lo que se hace si te pillan bebiendo alcohol sin tener la edad mínima.

Tiene sentido que sea así también con el tabaco.
ruinanamas #25 ruinanamas
¿Y si el padre fuma al lado del niño?
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
poco me parece, espero que la tecnologia de hoy en dia se pueda usar como las fotos para retratar a los incivicos fumadores y que les llegue la receta
Torrezzno #20 Torrezzno
#17 cámaras en cada vivienda. Es para proteger a los niños
CharlesBrowson #24 CharlesBrowson
#20 con el movil mismo, fotografia al incivico y que la pareja de la policia local extienda la receta. No solo por los niños, sino por las terrazas por ejemplo
#16 arreglenenlacemagico
menudo progreso , esto no es por los niños es para aumentar la recaudación
