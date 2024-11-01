edición general
16 meneos
15 clics
El Gobierno del PP en Extremadura ejecutó en 2024 solo el 41% de inversiones contra incendios previstas en sus primeros presupuestos

El Gobierno del PP en Extremadura ejecutó en 2024 solo el 41% de inversiones contra incendios previstas en sus primeros presupuestos

El Gobierno de María Guardiola en Extremadura tan solo ejecutó el 40,79% del dinero disponible en los presupuestos de 2024 para inversiones en la lucha contra los incendios forestales y en obras para la protección de los montes. Esas cuentas fueron las primeras elaboradas y gestionadas en su totalidad por el PP tras su llegada a la Junta a mediados de 2023, y algunas de sus partidas de inversión en materia de prevención y gestión de montes se ejecutaron en un pírrico porcentaje que, en algunos casos, solo es de un dígito.

| etiquetas: pp , extremadura , incendios
14 2 0 K 172 actualidad
6 comentarios
14 2 0 K 172 actualidad
victorjba #1 victorjba
Son fachas y no saben gestionar.
0 K 20
ummon #3 ummon
#1 Yo siempre digo que el PP parece que odia todo lo que huela a ecología, naturaleza y cosas del estilo y hace todo lo posible por sabotear o directamente destruirla.
3 K 42
Escafurciao #5 Escafurciao
#3 tienen tan comido el coco que todo lo que sea bueno para el mundo y por tanto para todos, es malo para ellos.
0 K 7
Asimismov #6 Asimismov *
#3 no hay peor enemigo para un conservador que un conservacionista. Por contra los conservacionistas se multiplican cuando más se conoce la gestión de los conservadores.
0 K 12
devilinside #2 devilinside
Bah, la culpa es del Perro Xanxe y de los ecologistas
0 K 11
Lamantua #4 Lamantua
¿ El 59% restante donde está..? Venga, se admiten apuestas...
0 K 9

menéame