edición general
33 meneos
38 clics
El gobierno municipal de PP y Vox de Torrijos comprará por 500.000 euros la plaza de toros que alquila por 7.000

El gobierno municipal de PP y Vox de Torrijos comprará por 500.000 euros la plaza de toros que alquila por 7.000

El Gobierno municipal de PP y Vox en Torrijos -localidad toledana de cerca de 15.000 habitantes- ha decidido invertir medio millón de euros en comprar la plaza de toros del pueblo, hasta ahora de titularidad privada. De hecho, el propio Consistorio alquilaba el recinto de forma anual por un total de 7.000 euros.

| etiquetas: ppvox , toros , despilfarro
28 5 0 K 295 actualidad
28 comentarios
28 5 0 K 295 actualidad
Comentarios destacados:      
victorjba #1 victorjba
Más de 70 años para amortizarlo. Una inversión cojonuda hoygan.
10 K 108
#4 cajadecartonmojada *
#1 Jrandes jestores.
Habrá que ver a quién le han dado este regalo.
6 K 80
#10 Tensk
#1 #2 Hombre, no seré yo quien diga si es buena o mala idea porque me faltan datos pero ¿se os ha ocurrido pensar que igual, igual, igual utilizan el recinto para otros menesteres, qué sé yo, conciertos para las fiestas, y que puedan sacar pasta de ahí también?

Por otro lado, ese dinero es el que pagaban de alquiler ¿sabemos cuánto se sacaba en entradas esta gente? Que por lo que a mí respecta, tratándose de toros, el único número de entradas aceptable es cero, pero seamos realistas ¿cuánto se sacaban en entradas?

Que no tiene buena pinta a priori podemos estar de acuerdo pero, coño, hagamos unas cuentas razonables.
1 K 30
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#10 Pues puede ser para conciertos también si, pero igualmente son 71 años de alquiler y además suma el mantenimiento...

¿Las cuentas de qué ingresan serán las mismas sean de alquiler o de compra no? Pero las de gastos...
0 K 6
#13 Tensk
#11 Vuelvo a decir algo que ya dije: me faltan datos.

Lo que sí tengo claro es que hacer la cuenta de la compra vs. alquiler es demasiado rápida e incorrecta.

Que a lo mejor aún les sale peor, vete tú a saber qué es lo que tienen en mente o no, pero esas cuentas no son.
0 K 12
#25 tobruk1234 *
#13 Los datos son que van a pedir un prestamo de 510mil € para adquirir un bien que ya no vale lo que cuesta, pq ya no es rentable, en el pasado ya lo intentaron comprar pero el dueño no vendió pq aun era rentable. A ese dinero le tienes que sumar los intereses del banco, el seguro, el mantenimiento, las obras de adecuación y rehabilitación, o sea la plaza toros costará al municipio alrededor de 800mil € el 1er año. y eso tirando por lo bajini, que puede llegar a ser bastante más.
1 K 13
Veelicus #12 Veelicus
#10 Por lo que pone en la denuncia pagaban por su uso 7000 euros al año, asi que todo eso que dices lo seguian poder haciendo.
Yo mas veo que igual en unos años tiran esa plaza de todos y recalifican el suelo para hacer pisos y forrarse con dinero negro.
2 K 36
#15 Tensk
#12 Supongo que esa posibilidad dependerá de la protección que tenga el edificio en cuanto a su singularidad, si es BIC, que si blablabla, pero a priori claro que no es descartable.

Lo único que venía a decir es que la cuenta de compra vs alquiler es una cuenta simplista y equivocada en cuanto a que no tiene en cuenta otros factores.
0 K 12
Aokromes #23 Aokromes
#15 tranquilo, lo de si es singular, bic, solo tienen que dejar que se convierta en una ruina.
0 K 11
sotillo #24 sotillo
#10 Las cuentas la vieja “Pa la saca”
0 K 11
#16 apsilon
#1 depende, hay que restar el valor del terreno
1 K 24
victorjba #18 victorjba *
#16 Tienes razón, pero el valor del terreno depende del uso. Ahora supongo que será terciario, no residencial, pero si luego se lo vendes a un amigote y lo recalificas...
1 K 22
#28 apsilon
#18 Bueno, imagina que la tiran y hacen pisos de proteccion oficial.Sí, sé que hay que tener mucha imaginacion
1 K 24
sotillo #26 sotillo
#16 Y la pérdida en calidad intelectual de los vecinos , lo que hubiera supuesto esto para el instituto y la formación de jóvenes
0 K 11
#19 Zerjillo
#1 Y tendrán que gastarse pasta en otras cosas. Arreglos, seguros... El taurino de turno tiene que estar contento y agradecido.
1 K 25
sotillo #21 sotillo
#1 Y se escuchó alto y claro “ Que se jodan los ecologistas “ que no se yo cuántos tendrá Torrijos por qué como dice el “ Torrijos como son los padres son los hijos “
1 K 29
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
71 años de alquiler... sin contar que tendrán que mantenerla y en ese tiempo seguramente alguna obra considerable... o Sea que quizás en 100 años empiece a ser rentable... Suponiendo que sigan existiendo taurinos...
3 K 40
u_1cualquiera #7 u_1cualquiera
Es municipio de 15000 habitantes, votaron a VOX y PP. No hay representación más directa que esa. Ahora que se jodan y apechuguen. Y que no se quejen si les falta dinero para basuras o limpieza.
3 K 38
Ankor #5 Ankor
Las cosas que realmente importan.
Luego de comprarla habrá que reformarla y realizarle el mantenimiento que el propietario anterior no ha hecho en los últimos 15 años. Ni que lo viera.
3 K 38
#27 Albarkas
#5 Y cuando todos los arreglos estén hechos y pagados con sobreprecios, por supuesto. Entonces dirán que la gestión es demasiado complicada y se la venderán por 24.000 a los vendedores de ahora.
Socializamos las pérdidas y privatizamos los beneficios.
0 K 11
Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador
Hacen falta toreros, no bomberos. ¡Carajo!
2 K 36
Libre_albedrío #9 Libre_albedrío
Algún torero, empresario, o amigo que quiere jubilarse, y dejar de trotar por los pueblos con su plaza, ha conseguido que se la compren a cambio de...
2 K 30
Chinchorro #8 Chinchorro
Ocupándose de los problemas reales del pueblo, si señor.

:troll:
1 K 22
#6 Grandpiano
Si privatizan mal y si remunicipalizan mal. No os gusta nada.
1 K 19
#20 Juantxi
Buenos sobres les ampararán en tal perjudicial decisión.
0 K 11
#14 poxemita
Una parcela de más de 3000 m² con una construcción por poco más de 500.000.

El metro de solar sale a 140 €/m².

Al final ha costado lo mismo una minibuardilla o un semisotano horrible en Madrid.
0 K 10
#17 mr._cortimer *
500000 € menos en recursos para la población. ale, que disfruten lo votado.
0 K 9
Aokromes #22 Aokromes
#17 o lo no votado.
0 K 11

menéame