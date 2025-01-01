El gobierno municipal de PP y Vox de Torrijos comprará por 500.000 euros la plaza de toros que alquila por 7.000

El Gobierno municipal de PP y Vox en Torrijos -localidad toledana de cerca de 15.000 habitantes- ha decidido invertir medio millón de euros en comprar la plaza de toros del pueblo, hasta ahora de titularidad privada. De hecho, el propio Consistorio alquilaba el recinto de forma anual por un total de 7.000 euros.
Habrá que ver a quién le han dado este regalo.
Por otro lado, ese dinero es el que pagaban de alquiler ¿sabemos cuánto se sacaba en entradas esta gente? Que por lo que a mí respecta, tratándose de toros, el único número de entradas aceptable es cero, pero seamos realistas ¿cuánto se sacaban en entradas?
Que no tiene buena pinta a priori podemos estar de acuerdo pero, coño, hagamos unas cuentas razonables.
¿Las cuentas de qué ingresan serán las mismas sean de alquiler o de compra no? Pero las de gastos...
Lo que sí tengo claro es que hacer la cuenta de la compra vs. alquiler es demasiado rápida e incorrecta.
Que a lo mejor aún les sale peor, vete tú a saber qué es lo que tienen en mente o no, pero esas cuentas no son.
Yo mas veo que igual en unos años tiran esa plaza de todos y recalifican el suelo para hacer pisos y forrarse con dinero negro.
Lo único que venía a decir es que la cuenta de compra vs alquiler es una cuenta simplista y equivocada en cuanto a que no tiene en cuenta otros factores.
Luego de comprarla habrá que reformarla y realizarle el mantenimiento que el propietario anterior no ha hecho en los últimos 15 años. Ni que lo viera.
Socializamos las pérdidas y privatizamos los beneficios.
El metro de solar sale a 140 €/m².
Al final ha costado lo mismo una minibuardilla o un semisotano horrible en Madrid.