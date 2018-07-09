El Gobierno de Moreno Bonilla desbloquea un macrocontrato de 533 millones de euros con 38 empresas y 50 clínicas privadas para derivar intervenciones sanitarias a partir de este mes

La iniciativa es el último excelso favor, y el más importante en la historia de la autonomía, del ente público comandado por el PP de Andalucía a la sanidad privada, que desde 2020 suma cuantiosísimas cantidades que le han sido otorgadas mediante decenas de miles de contratos licitados a dedo (una de las fórmulas cuya legalidad y legitimidad estudian en estos momentos dos tribunales de Justicia andaluces por la llamada «trama del SAS») y mediante el troceo de contrataciones en sumas menores a 30.000 euros, consiguiendo eludir así los protocolos