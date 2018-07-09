edición general
30 meneos
54 clics
El Gobierno de Moreno Bonilla desbloquea un macrocontrato de 533 millones de euros con 38 empresas y 50 clínicas privadas para derivar intervenciones sanitarias a partir de este mes

El Gobierno de Moreno Bonilla desbloquea un macrocontrato de 533 millones de euros con 38 empresas y 50 clínicas privadas para derivar intervenciones sanitarias a partir de este mes

La iniciativa es el último excelso favor, y el más importante en la historia de la autonomía, del ente público comandado por el PP de Andalucía a la sanidad privada, que desde 2020 suma cuantiosísimas cantidades que le han sido otorgadas mediante decenas de miles de contratos licitados a dedo (una de las fórmulas cuya legalidad y legitimidad estudian en estos momentos dos tribunales de Justicia andaluces por la llamada «trama del SAS») y mediante el troceo de contrataciones en sumas menores a 30.000 euros, consiguiendo eludir así los protocolos

| etiquetas: moreno bonilla , sanidad privada , derivaciones
25 5 0 K 379 actualidad
13 comentarios
25 5 0 K 379 actualidad
Comentarios destacados:      
mmlv #3 mmlv
No es difícil saber dónde encontrará trabajo este individuo cuando deje de ser presidente de Andalucía
7 K 83
millanin #7 millanin
#3 y todos sus allegados
1 K 16
#12 tropezon
#3 #7 Su mujer ya estaba en una farmaceutica, me parece
0 K 15
Elanarkadeloshuevos #13 Elanarkadeloshuevos
#3 A ser posible que sea pronto, por favor.
0 K 7
ixo #6 ixo
Un saqueo en toda regla. Lobos cuidando las gallinas.
A disfrutar lo votado. :clap:
5 K 60
mecheroconluz #2 mecheroconluz
Moreno Sonrisafalsa Bonilla.
1 K 21
#1 Barriales
Viva España!!!!!
1 K 15
#5 Barriales
En una morgue. Cuando no exista la sanidad pública, sera un trabajo con futuro.
Nadie se podrá pagar la sanidad privada.
1 K 15
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Bueno, a ver si se reducen las listas de espera, tal y como prometieron en campaña
0 K 14
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Las comunidades secuestradas por el PP y el expolio que hacen del dinero público.
0 K 13
Sandilo #8 Sandilo
Sin duda Moreno Bonilla es el mejor presidente que ha tenido ido Andalucía. El cambio que hemos notado los andaluces desde que salimos de la lacra socialista que se gastaba el dinero de los parados en el puticlub Don Angelo.

www.elmundo.es/andalucia/2018/07/09/5b434b0de2704e7d5e8b45ff.html
1 K -2
#10 yukatan *
#8 te va a tocar algo de los 533 millones ehhh porque andas con la propaganda por todas las noticias jejeje entiendo que ya estas ingresando. Junio de 2025... no me digas mas
0 K 7

menéame