edición general
17 meneos
19 clics

El gobierno de Mañueco en Castilla y León hizo instalar al ejército dos puntos de apoyo logístico contra los incendios y después no los utilizó

Entre críticas al Gobierno central y peticiones de intervención del ejército, el ejecutivo autonómico hizo perder el tiempo y trabajar en balde a sendos operativos militares. El ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco solicitó al Ejército la instalación de dos bases logísticas para apoyar a los equipos de extinción, mientras la región sufría la peor ola de incendios desde que existen registros públicos. Sin embargo, pese a la petición formal realizada, la infraestructura montada por el Ejército en localidades como Cistierna —equipada.

| etiquetas: mañueco cyl , ejercito instalara dos puntos de apoyo , no los utilizo
14 3 1 K 189 politica
5 comentarios
14 3 1 K 189 politica
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Esta situación provocó malestar entre los mandos militares, ya que los operativos desplazados trabajaron en balde ante la falta de utilidad de los recursos instalados. La Junta de Castilla y León había reclamado al Ejecutivo central la puesta en marcha de hasta 15 puestos de mando avanzado y diversos apoyos logísticos. Una coas es pedir con la boca ancha y otra es necesitar, cosa muy frecuente en los políticos del PP
2 K 43
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Pues lo que pones es el mio tu cita no vale, pon cuales son
1 K 23
Antipalancas21 #3 Antipalancas21 *
#2 Que pasa citas mi post mismo como duplicado y el enlace que pones es el mio.
0 K 20
Kasterot #4 Kasterot
#3 cito todo mañueco, por que ahí salen tres como la que tu envias
0 K 14

menéame