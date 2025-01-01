El gobierno de Mañueco en Castilla y León hizo instalar al ejército dos puntos de apoyo logístico contra los incendios y después no los utilizó

Entre críticas al Gobierno central y peticiones de intervención del ejército, el ejecutivo autonómico hizo perder el tiempo y trabajar en balde a sendos operativos militares. El ejecutivo presidido por Alfonso Fernández Mañueco solicitó al Ejército la instalación de dos bases logísticas para apoyar a los equipos de extinción, mientras la región sufría la peor ola de incendios desde que existen registros públicos. Sin embargo, pese a la petición formal realizada, la infraestructura montada por el Ejército en localidades como Cistierna —equipada.