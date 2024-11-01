El Gobierno mantiene la declaración de especie vulnerable del lobo ibérico por el impacto de los incendios del verano

El Ministerio retrasa la evaluación oficial en base a que mientras Bruselas exige que cualquier caza sea compatible con su conservación, en un contexto marcado por el impacto del fuego en provincias como León. Los grandes incendios forestales del pasado verano, con especial incidencia en territorios del noroeste como la provincia de León, donde se batieron récords históricos, se han convertido en un factor clave que está condicionando la política estatal sobre la conservación y la posibilidad de cazar al lobo ibérico.