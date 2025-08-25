El Gobierno francés se someterá a una cuestión de confianza en el Parlamento en septiembre

"Existe un peligro inmediato", ha advertido Bayrou, durante una comparecencia pública en la que se ha mostrado especialmente alarmado por el aumento constante del volumen de deuda pública, que cerró 2024 en niveles cercanos al 113 por ciento del PIB. "Durante 20 años, cada hora del día y de la noche, la deuda ha aumentado 12 millones de euros adicionales", ha añadido Bayrou, que finalmente ha recurrido a la herramienta de la cuestión de confianza para dejar en manos de los diputados no sólo la aprobación de las medidas sino la continuidad del