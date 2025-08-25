edición general
El Gobierno francés se someterá a una cuestión de confianza en el Parlamento en septiembre

El Gobierno francés se someterá a una cuestión de confianza en el Parlamento en septiembre

"Existe un peligro inmediato", ha advertido Bayrou, durante una comparecencia pública en la que se ha mostrado especialmente alarmado por el aumento constante del volumen de deuda pública, que cerró 2024 en niveles cercanos al 113 por ciento del PIB. "Durante 20 años, cada hora del día y de la noche, la deuda ha aumentado 12 millones de euros adicionales", ha añadido Bayrou, que finalmente ha recurrido a la herramienta de la cuestión de confianza para dejar en manos de los diputados no sólo la aprobación de las medidas sino la continuidad del

Milmariposas #2 Milmariposas *
LFI y el NFP ya están afilando los cuchillos. Y de remate, el bloqueo total del país el día 10.

Les está quedando un país para sacar las guillotinas a las plazas de nuevo, como en 1789. Y yo lo celebraré. {0x1f60d}
3
Sandman #4 Sandman
#2 Ojalá salga algo mejor, pero está todo tan en la mierda que quien terminará pescando más será el Frente Nacional
1
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Napoleón III dio paso a la Comuna de París.
1
#8 minossabe
#2 Sí, vale, pero las deudas llega un día que se pagan. O si hay quita, después toca trabajar mucho más porque nadie te deja pasta.
0
Milmariposas #10 Milmariposas
#8 Esta mañana escuchaba en BFM un tipo del LFI comentando que los senadores y diputados tienen un sueldo de media de 7500€/mes, más una media de 15000€ al año para dietas y desplazamientos/taxis/uber y demás. Encima a los que vienen de fuera, tienen un alojamiento GRATIS (con el problema de la vivienda en la capital que clama al cielo) y los de Macron, Bayrou y compañía proponiendo recortes brutales en prestaciones sociales a todos los niveles. Yo me creeré de verdad lo de la justicia social cuando ellos también se pongan el sueldo al nivel del francés medio.
1
#9 soberao
#2 En septiembre es cuando Macrón hablaba de reconocer Palestina como estado soberano, si el parlamento se disuelve no hay reconocimiento posible y en la agenda de la ultraderecha no está reconocer el estado de Palestina ni condenar y actuar contra el genocidio sionista.
0
Milmariposas #11 Milmariposas
#9 Deja que pasen el bloqueo del 10 de septiembre. Ya verás tú cómo cambian pronto las tornas.
0
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Napoleón IV igual acaba como Napoleón III.
0
cocolisto #13 cocolisto
Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. No está muy bien visto eso en Francia y ya se está preparando lo que fue un ensayo con los chalecos amarillos.
0
Sandilo #3 Sandilo *
Lo mismo que aquí el gobierno de Sanchinflas que está de corrupción hasta en tuétano y muestra un sudapollismo extremo xD
0
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#3 quitamos a los corruptos y ponemos a los corruptos-mentirosos que no saben ni gestionar una sola crisis decentemente? O a los que quieren reventar el Estado del bienestar y fabrican bulos y odio?

No se, piénsatelo xD
1
#7 minossabe
#3 Mientras solo os manifestéis 20 cayetanos y 20 minutos con prisas por no llegar tarde al almuerzo en casa lucio, la cosa seguirá igual, que es lo menos malo posible, viéndoos a vosotros.
2
Sandilo #12 Sandilo *
#7 Hombre, que la izquierda va a tragar con toda la corrupción que salga siempre y cuando sea de los suyos está más que claro.

La izquierda Se traga desde la pentaimputada Begoña Gómez hasta las cariñosas de Ábalos.

No le cabe duda a nadie.
0

