El Gobierno expresa "máxima tranquilidad" tras la propuesta de Trump: "España es un miembro comprometido con la OTAN"

El Gobierno ha expresado su "máxima tranquilidad" tras la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB. "España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", han explicado fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
O eso quiero pensar.
No puedo entender de otro modo la aparente estupidez de los políticos europeos.
Bueno, es que no sé entonces cómo explicar lo que estamos viviendo. No lo entiendo, de verdad.
Y que se lleven sus bases, seguro que buscamos algún aliado más fiable...