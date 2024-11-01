edición general
El Gobierno expresa "máxima tranquilidad" tras la propuesta de Trump: "España es un miembro comprometido con la OTAN"

El Gobierno ha expresado su "máxima tranquilidad" tras la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB. "España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN. Y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos", han explicado fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.

| etiquetas: españa , gobierno , tranquilidad , expulsión , otan
#1 Seat127
Pero si nos la han dejado botando! Aprovecha hombre y sacarnos de ahí!!
sotillo #3 sotillo
#1 Y les cambiamos las bases a los chinos por fábricas de coches y baterías
7 K 92
#5 Seat127
#3 Y que se lleven los McDonalds, Burrikines y demás. Vivan los bao de pato laqueado. :troll:
antesdarle #4 antesdarle
Europa tiene que crear un ejército común y salirse en bloque de la OTAN. Ese bastardo no nos va a defender ante nadie.
pip #6 pip
#4 correcto, los intereses de Europa cada vez están menos alineados con los de los Estados Unidos. Queremos el divorcio.
Spirito #10 Spirito *
#4 Yo creo que tras el telón ya están haciendo una OTAN de la UE. Lo que ocurre es que han de ser muy cautelosos por el tema del espionaje.

O eso quiero pensar.

No puedo entender de otro modo la aparente estupidez de los políticos europeos.

Bueno, es que no sé entonces cómo explicar lo que estamos viviendo. No lo entiendo, de verdad.
perogrullobrrr #7 perogrullobrrr *
Freddy tenía una hoja de ruta  media
Spirito #8 Spirito *
Yo propongo una alianza con China, Rusia y la India... y, por supuesto, con nuestros hermanos de Hispanoamerica que lo deseen.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
que se metan por el culo las smashburgers y que se vayan a hacer el tolai a otra parte con el jaloween
LoboAsustado #11 LoboAsustado
#2 Lo que molaria cambiar el halloween por el año nuevo chino con sus tracas y la peña haciendo la conga disfrada de dragonnnnn
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
#11 somos España, a fiestas...no hay necesidad...si nos pudiéramos al final plantearíamos en abril una caseta en la plaza tian namen esa con los cantores de hispalis a tope y tumbandolos a rebujito
woody_alien #9 woody_alien
Propongo enviar a Pagascal, que dice ser su amijo, a lamerle el escroto y el ano, así estarán entretenidos y dejarán de decir tonterías.
#12 dsj
Toda la vida intentando salir de la OTAN y era tan fácil como no pagar...

Y que se lleven sus bases, seguro que buscamos algún aliado más fiable...
