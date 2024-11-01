El Gobierno 'evitó' a Guijuelo tener que pasar por Bruselas para aprobar el cambio en la certificación de su calidad

El cambio introducido en la certificación de calidad de Guijuelo, que 'La Información Económica' adelantó el pasado viernes, fue aprobado por el Gobierno por la vía rápida, en un plazo de cuatro meses y sin elevarlo a la Comisión Europea, como sí sucedió anteriormente con las modificaciones aprobadas por otras dos de las denominaciones, Los Pedroches y Dehesa de Extremadura. El cambio en cuestión, publicado por el BOE el pasado 1 de septiembre, abre la puerta a elaborar jamones y paletas con un 50% de Ibérico, frente al 75% exigido previamente.